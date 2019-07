Tra Ashley Benson e Cara Delevingne la passione è alle stelle

Prima l’anello, ora, forse, il tatuaggio. L’amore tra Ashley Benson e Cara Delevingne sembra andare proprio a gonfie vele. Le due ragazze ormai non si nascondono più e, dopo l’annuncio social della supermodella con il video di un bacio, sono state beccate insieme mentre camminavano mano nella mano per le vie di Saint-Tropez. Sull’anulare sinistro, il dito degli anelli di fidanzamento, la stessa fascia brillante, che per molti è il segnale dell’unione ufficiale e magari anche di un imminente matrimonio.

Il dettaglio degli anelli non è sfuggito all’occhio attento dei fan, che si sono accorti anche di un piccolo nuovo tatuaggio di Ashley: l’attrice, infatti, sul suo profilo Instagram, ha pubblicato una foto dove sponsorizza una sua linea di abbigliamento. Sotto al braccio fanno capolino le iniziali della sua compagna, CD, incise sotto pelle "È per forza una tattoo d’amore, non ci sono altre possibilità". Cosi scrive un follower.

Un amore abbastanza fresco, dato che Ashley e Cara si sono conosciute lo scorso anno sul set del film "Her Smell". Ad agosto sono trapelate le prime voci sulla coppia, poi alcune uscite insieme e qualche tenero commento, ma nessun annuncio ufficiale. Fino appunto alla clip postata dalla modella lo scorso 15 giugno, in occasione del Pride Month, nella quale bacia appassionatamente la compagna. A dire il vero già alcuni mesi fa Cara aveva parlato indirettamente di "amore vero", rispondendo agli attacchi social di un troll.