Ashton Kutcher risponde alle accuse choc di Demi Moore

Ashton Kutcher ha deciso di rispondere alle accuse choc mosse dall'ex moglie Demi Moore.

L'attrice di Ghost, infatti, in occasione dell'uscita del suo libro autobiografico, ha raccontato alcuni fatti incredibili del suo passato. Dall'essere stata violentata ad essere stata venduta da sua madre per 500 dollari, fino all'aver accettato di fare sesso a tre per accontentare l'allora compagno Ashton Kutcher.

Secondo quanto raccontato da Demi Moore nel suo libro e da quanto riportato da Page Six, Ashton Kutcher avrebbe usato il rapporto a tre per giustificare il suo tradimento, prima di spingerla a rompere il suo impegno nella sobrietà, perché secondo lui l'alcolismo della Moore non era un vero problema.

Ashton Kutcher è rimasto in silenzio per qualche giorno, come a non voler dar peso alla notizia e ai molti gossip che hanno cominciato a ruotare intorno alla sua figura. Finché lo scorso martedì non ha deciso di pubblicare un tweet in cui si legge: "Stavo per pubblicare un tweet veramente molto acido. Ma poi ho visto mio figlio, mia figlia e mia moglie e l'ho cancellato".

I was about to push the button on a really snarky tweet. Then I saw my son, daughter, and wife and I deleted it. — ashton kutcher (@aplusk) 25 settembre 2019

Ashton Kutcher e Demi Moore sono stati sposati dal 2005 al 2013. Attualmente l'attore è sposato da quattro anni con Mila Kunis, che al momento non ha rilasciato alcun commento sulla bufera che ha colpito il padre dei suoi due figli, Wyatt e Dimitri.

