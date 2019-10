Asia Argento fa infuriare Karina Cascella: "Ma tu chi sei? Che posto hai nel mondo?"

A “Live non è la d’Urso” torna Asia Argento, ma questa volta insieme ad Alba Parietti, a rispondere agli attacchi di cinque cattivissimi “sferati”. Per Asia l’argomento è quello di Morgan e dello sfratto che lui ha avuto a sua detta per colpa di Asia che lo avrebbe denunciato per non aver pagato gli alimenti a sua figlia.

Ma prima di cominciare Asia ha qualcosa da dire: " Quest'uomo con cui ho avuto una figlia di 18 anni. Guadagnava centinaia di migliaia di euro quando lavorava ad X Factor. Io mantengo due figli da sola. E' una cosa di cui vado fiera. E' anche un fardello. Quest'uomo, siccome vedono che sono una donna forte e so lavorare, non mantengono. I soldi di questa casa pignorata sono andati 5000 euro agli avvocati. A mia figlia non è arrivato nemmeno un centesimo. Questa è la cosa più meschina di questa storia. A Morgan piace commiserarsi. Io faccio molta fatica a mantenere i miei figli. Ma è il mio onore e gloria a fare questo. Bisogna pagarle le tasse. Se fai i debiti con le banche, ti pignorano la casa ".

Parla contro Asia Karina Cascella, ma la Argento la interrompe dicendole: “ Ma tu chi sei? ”. Lei si inalbera, “I o sono una che non ha avuto un padre che si chiama Dario Argento. Sei maleducata ”. “ A Sorè, ma che te sei presa stasera? ” risponde in spiccato accento romano Asia. Ma Karina non ci sta e alla fine la accusa di essere stata spinta dal padre Dario per la carriera e di essere tornata a far parlare di sé solo per un motivo: la relazione con Fabrizio Corona.