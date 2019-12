Asia Argento irriconoscibile sui social: il nuovo look è angelico

Asia Argento stupisce ancora. Mentre si infittisce il mistero sulla sua partecipazione o meno al reality game di Rai Due "Pechino Express", l'attrice e regista è tornata sui social con molte novità. La più sorprendente è senza dubbio il nuovo look, sfoggiato in uno scatto pubblicato su Instagram. Lontana dal suo stile tipicamente dark, Asia è apparsa sul social network con un'immagine angelica ed eterea, che ha lasciato i suoi follower a bocca aperta.

L'ex moglie di Morgan non è nuova a colpi di testa. L'attrice ama infatti cambiare spesso look ma stavolta ha davvero sorpreso tutti. La foto pubblicata sul suo account Instagram nelle scorse ore la mostra con un taglio cortissimo e di tendenza e color biondo platino. A completare la trasformazione, un make-up leggero e quasi impercettibile. "Voglio essere una bionda platino proprio come tutte le stelle sexy Marilyn & Jeane, Jayne, Mae, Madonna & Marlene", scrive Asia Argento nella descrizione del post social, per spiegare la sua trasformazione.

L'esigenza di un taglio cortissimo era nata qualche mese fa, dopo che un trattamento decolorante le aveva rovinato i capelli: " Mi sono tagliata tutti i capelli perché non avevo calcolato che la blonde ambition mi avrebbe portato a farmi cadere tutti i capelli ". Quella scelta forzata si è però rivelata vincente, visto che Asia oggi continua a sfoggiare un taglio cortissimo, che fa impazzire fan e seguaci: " Colpisci e colpisci duro. Le metamorfosi regolano l’universo ", " Stai benissimo con il capello corto! ", " Completamente un'altra, stai bene ", " Sembri una ventenne ".