Asia Argento lancia nuove accuse: "A 16 anni molestata da regista italiano"

Dopo il caso Weinstein, Asia Argento torna a lanciare nuove accuse. L’attrice, twittando sull’hasthag #quellavoltache (che annovera migliaia di denuncie da parte delle donne italiane), ha svelato altri due casi di abusi subiti durante lo svolgimento del proprio lavoro.

"#quellavoltache un regista/attore italiano tirò fuori il suo pene quando avevo 16 anni nella sue roulotte mentre parlavamo del “personaggio”", scrive la Argento. Che poi aggiunge che quando aveva 26 anni "un grosso regista statunitense (con il complesso di Napoleone ) mi dette la droga dello stupro e mi violentò mentre ero incosciente".

Oggi in una intervista a La Stampa, la Argento era tornata sulle accuse di violenza eni confronti di Harvey Weinstein, uno dei più potenti produttori di Hollywood. "'Perché non avete parlato prima?", ci chiedono. Perché Harvey Weinstein era il terzo uomo più potente di Hollywood" e perché "tenevo troppo alla mia carriera. Io mi sono opposta dieci, cento, mille volte a Harvey Weinstein. Mi ha mangiata. Un orco in mezzo alle gambe è un trauma. Io ero una ragazzina. Questa è una cosa che ricordo ancora oggi. Una visione che mi perseguita. Non c'è bisogno di legare le donne, come dice qualcuno, perché ci sia violenza".