Asia Nuccetelli contro i fan di Damante: "Andatevi a curare"

"È stata solo una cosa mediatica. Vi ho distrutto un sogno? Si solo mediatica, mi dispiace. Ma svegliatevi", così Asia Nuccetelli chiude il capitolo Andrea Damante.

La figlia di Antonella Mosetti ha scritto un lungo post su Facebook in cui ha sfogato tutta la sua rabbia per i numerosi messaggi che le arrivano sui social: "Mi avete scartavetrato le palle, si. Basta chiudete quelle boccacce che sparano solo stronzate". E poi fa riferimento all'episodio in cui ha messo una mano sul ginocchio all'ex tronista: "Se una carezzina sul ginocchio (fatta facendo gli scemi in un momento di euforia e ridendo) per voi è un segno estremo di amore, andatevi a curare, alla svelta".

E conclude: "La mia vita privata non può essere minimamente condizionata da quattro scemi. E non lo sarà mai. piantatela che ho ben altri interessi, vi farei passare una giornata con me.. poi vediamo se vado da Damante!".