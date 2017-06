Asia Nuccetelli denuncia: "Ricevo decine di minacce di morte. Basta"

Dopo l'esperienza al Grande Fratello Vip, Asia Nuccetelli è andata spesso in televisione e nella maggior parte dei casi si è dovuta difendere da attacchi e critiche molto pesanti.

Tra chi l'ha accusata di sfruttare l'immagine di sua madre Antonella Mosetti per fare carriera e chi l'ha attaccata per il suo percoso nella Casa più spiata d'Italia, Asia ha avuto molto da cui difendersi. Ora, però, ha voluto rivelare, per la prima volta, che da mesi riceve minacce di morte. "Oggi voglio parlarvi di una cosa molto importante - scrive la Nuccetelli -. Sono mesi e mesi che ricevo stalking, minacce di morte (provenienti solo e unicamente da persone di sesso femminile) e tanto altro ancora".

E ancora: "È vero che esporsi significa accettare le critiche e altro, ma queste non sono critiche questa è rabbia repressa, invidia e odio. Sentimenti che nella mia vita mai ho provato, guardando sempre e solo il mio guardino e fregandomene dei giardini altrui. Pagine che si chiudo dietro a un nome finto per denigrare o insultare tutte le belle donne esposte o me in questo caso, pagine che racimolano i loro like per lo più provenienti da frustrate in cerca di una consolazione per il loro basso livello di autostima".

Poi la Nuccetelli si rivolge direttamente a chi sembra non fare altro che mandarle messaggi di odio e astio: "Io mi sento mille volte meglio di ognuna di queste donnucole da bar ... Se io domani mattina mi sveglio e voglio farmi un cavallo in mezzo alla fronte, voi muti dovete stare. Ti do fastidio? Non seguirmi, bloccami. Ma le minacce di morte tornano indietro con gli interessi, sia quelle mie che alle persone a me care. Lo stalking che mi state facendo vi ritorna indietro con tanta grazia. Aspettatevi il conto, chi sbaglia paga".

(Leggi il lungo messaggio di Asia Nuccetelli)