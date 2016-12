Asia Nuccetelli rivoluziona il suo look. E su Instagram pubblica foto spinte

Asia Nuccetelli dopo essere uscita dal Grande Fratello Vip ha visto schizzare la sua popolarità sui social.

Grazie alla mamma Antonella Mosetti e al presunto triangolo con Andrea Damante e la fidanzata Giulia De Lellis, Asia ha avuto un certo seguito. Dopo un periodo di apparente calma, la figlia della showgirl è ritornata alla carica, postando nuove foto davvero molto provocanti.

Ma non è cambiato solo il genere di foto, anche il suo look è stato rivoluzionato. Asia, infatti, ora si mostra bionda e con qualche ritocchino alle labbra. In una foto pubblicata su Instagram, la Mosetti Junior si mostra in intimo nero con un paio di occhiali da vista. L'immagine, nel giro di qualche ora, ha ottenuto più di 8 mila "like" e i commenti non si contano neanche più. Ma non a tutti la nuova Asia Nuccetelli piace e i fan rimpiangono la vecchia "ragazzina" di una volta.