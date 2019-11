"Aspettate, ho perso la caramella". Ma il web non crede a Enrico Papi

Dopo l'esperienza in Rai e in Mediaset, Enrico Papi è sbarcato su Sky. Dal luglio 2017, infatti, il conduttore è al timone di Guess My Age e dal novembre 2018 è in prima serata con La notte dei record. Ma quello ad interessarci è proprio il primo programma: indovina la mia età. Papi veste perfettamente il ruolo del conduttore in questo programma. È spontaneo, fa divertire, intrattiene e soprattutto sa come coinvolgere il pubblico a casa e in studio. Ma nelle ultime ore, però, circola sui social un video piuttosto "particolare".

Il conduttore, infatti, proprio durante una puntata del programma di qualche giorno fa stava scherzando con gli ospiti in studio. "Aspettate un attimo che poi... Scusate", dice mentre si toglie la giacca per prepararsi nell'esibizione del numero. Ma proprio mentre compie questo gesto dalla tasca dei pantaloni gli esce qualcosa. O meglio, qualcosa gli cade a terra. "Un attimino, mi perdo... Non so cosa mi è caduto... Una caramella", dice ridendo. Ma proprio questa caramella attira l'attenzione degli utenti in rete.

Gli internauti sono agguerritissimi e accendono i fari sulla caramella. "Adesso si chiama così", scrive un utente sotto il video pubblicato dal canale Instagram Dagocafonal, il canale social del sito Dagospia. L'account di Dagospia, infatti, è riuscito a catturare l'esatto istante della diretta e lo ha condiviso in rete. Ma i commenti sono infiniti: "A me sembra una bustina bianca". Un altro aggiunge: "Caramella di qualche grammo...". "Sarà bamba, che insinuazioni", "Buona la caramellaaaa", "L'avrà accettata da uno sconosciuto", "Sì, la caramella. E io sono Belen Rodriguez", "Ma perché se la porta dietro? Che se ne fa in puntata?", sono alcuni dei commenti che si possono leggere sotto il post in questione.

Il web è spietato e non risparmia niente e nessuno. La caramella di Enrico Papi non convince tutti. Chi commenta il filmato pubblicato da Dagocafonal lascia intendere di immaginare che ciò che il conduttore ha perso dalle tasche non sia una semplice caramella, ma qualcosa di più. Anche su Facebook alcune pagine hanno ripreso il video. E pure in questo contesto i commenti sono piuttosto duri e sulla scia di quelli pubblicati su Instagram.