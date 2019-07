"Assapora ogni momento". Michelle Obama e i consigli a Meghan Markle

È un periodo molto intenso quello di Meghan Markle. Di recente è trapelata la notizia che la duchessa di Sussex, per mesi e in gran segreto, ha lavorato a un numero speciale di Vogue UK, nelle vesti di editor. Mai successo per un membro della famiglia reale, ma tutti ormai conoscono lo spirito della Markle. Nel numero dal titolo "Force for Change", la duchessa ha inserito gli interventi di 15 donne che stanno facendo la differenza nel mondo, fra queste anche Michelle Obama, la moglie dell’ex Presidente degli Stati Uniti.

E come è stato riportato da Vanity Fair, Meghan Marle avrebbe incontrato la first lady in pranzo informale a base di tacos di pollo quando era ancora in dolce attesa. E l’argomento dell’intervista è stata la maternità. "Cosa significa essere madre? Bisogna lasciarsi andare. Non possiamo controllare ogni cosa – rivela la donna su Vogue Uk -. Come madri, non vogliamo che niente e nessuno possa far del male ai nostri figli, la vita però ha altri piani. A me ha insegnato che, il più delle volte, sono stata costretta a lasciare spazio e permettere alle persone che ho al mio fianco di essere ciò che vogliono essere".

Ma gli insegnamenti di Michelle Obama non finiscono qui. "La maternità mi ha insegnato di essere un porto sicuro per quelli che sbarcheranno quando inevitabilmente falliranno, per dimostrare loro che ci si può alzare da soli – aggiunge .- Sono così felice per te e Harry. Meghan: devi assaporare tutto".