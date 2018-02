Attrici di Hollywood perdono contro IMDB: legale mostrare la loro età

Hollywood si prepara a una nuova ondata di clamore. Stavolta non c'entrano però le molestie sessuali, ma la questione riguarda una presunta discriminazione dei divi - attrici in particolare - riguardo alla loro età.

A capeggiare questa lotta, ormai da anni, è il sindacato Screen Actors Guild (Sag), che rappresenta oltre 160 artisti ed è presieduto da Gabrielle Carteris, in Italia molto nota per aver interpretato negli anni '90 il personaggio di Andrea Zuckerman in "Beverly Hills 90210". Qualche tempo fa, il sindacato aveva ottenuto la rimozione della data di nascita delle star dal popolare IMDB. Quest'ultimo - il cui acronimo sta per Internet Movie DataBase - è un sito che raccoglie tutte le informazioni sul cinema e la tv: film, telefilm, colonne sonore, artisti e addirittura chi potrebbe aver opzionato opere letterarie per trarne una trasposizione sullo schermo, grande o piccolo che sia.

Lo scorso luglio si è quindi consumata una grande vittoria per questi divi, ma in questi giorni un giudice ha deciso diversamente, considerando la precedente sentenza incostituzionale: impedire a IMDB di mostrare le date di nascita degli artisti, infatti, violerebbe la libertà di parola e l'accesso alla conoscenza. Carteris non si è arresa e Sag presenterà ricorso. " È ora di fermare la discriminazione in base all’età che c’è nel sistema dei casting di Hollywood ", ha dichiarato l'attrice.

Carteris è una di quelle star che, in effetti, è riuscita a mostrarsi senza età sul piccolo schermo. Quando era in "Beverly Hills" interpretava infatti una sedicenne, ma anagraficamente parlando aveva 29 anni. La discrepanza fu anche oggetto di uno sketch satirico da parte de "I Griffin", che in una puntata dipinsero l'attrice come una vecchietta al tavolo di un bar, con dei colleghi adolescenti.