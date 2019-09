Gli auguri di Maria Grazia Cucinotta per la figlia Giulia che compie 18 anni

Il traguardo dei 18 anni rappresenta un momento importante per chi li compie e per i genitori, così Maria Grazia Cucinotta ha voluto rivolgere i suoi auguri speciali alla figlia Giulia Violati diventata maggiorenne.

Solitamente restia a rendere pubblico sui social il suo privato, la Cucinotta non è riuscita a contenere la gioia per il compleanno della sua unica figlia, nata dalla relazione con il marito Giulio Violati, e ha condiviso con i suoi follower alcuni momenti dei festeggiamenti per il compleanno di Giulia. Postando su Instagram lo scatto che ritrae l’intera famiglia vicino alla torta di compleanno, l’attrice e produttrice cinematografica ha scritto i suoi auguri per la giovane Giulia. “ Auguri amore per i tuoi 18anni. La nostra vita è cominciata da quando abbiamo sentito per la prima volta il battito del tuo cuore – si legge sul profilo social della Cucinotta - . E quel battito è il battito del nostro cuor ogni volta che ti guardiamo amandoti ogni secondo di più! Tu sei la nostra vita, la nostra felicità... ”.

Maria Grazia Cucinotta, inoltre, ha pubblicato uno dei momenti clou del 18esimo compleanno della figlia Giulia ed ha ringraziato tutti coloro che sono stati vicini a tutta la famiglia in un giorno così importante, e chi ha collaborato per l’organizzazione del compleanno. La festa scelta dalla figlia dell’attrice a tema Egitto, ha visto tutti i partecipanti sfoggiare dei look consoni e la Cucinotta e Giulia hanno brillato per eleganza e charme indossando abiti in stile Cleopatra.