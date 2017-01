Aurora Betti annuncia la gravidanza e pubblica l'ecografia su Instagram

"Ti abbiamo desiderato tanto dal primo giorno in cui abbiamo fatto l'amore. Ti abbiamo immaginato e abbiamo già progettato tante cose per te che magari poi non vorrai proprio fare", inizia così il post con cui Aurora Betti annuncia di aspettare un bambino dal fidanzato Simone Aresti.

Dopo essere stata una protagonista assoluta di Temptation Island, a causa della fine della sua storia d'amore con Gianmarco Valenza, ora aspetta un bambino e ha deciso di pubblicare l'ecografia su Instagram, accompagnata da una lunga dedica.

"Sia io che il tuo papà vorremmo crescerti con almeno un quarto della bravura dei nostri genitori, umani con tantissime difficoltà nella vita ma che di fronte a noi vestono tuttora i panni dei supereroi. Tra qualche mese ti affaccerai alla vita e vedrai che ad aspettarti troverai nonni e bisnonni al seguito pronti a viziarti, gli zii più fuori di testa che ci siano che ti faranno scuola quando da adolescente non ci ascolterai più, ma soprattutto troverai me, che non saprò come tenerti la testolina e che avrò paura di vederti crescere perché ne ho viste, provate e sbagliate così tante".

Continua Aurora: "Io e il tuo papà ci siamo trovati in un modo così assurdo che solo quando sarai grande potrò spiegarti, ma ne rideremo insieme e ti servirà a capire che ti svegli una mattina e dopo anni di relazioni che ti son sembrate robe da Jak e Rose sul Titanic conosci l'amore eterno, il vero. Se hai paura di uscire fuori tranquillizzati, la tua nonna è l'ostetrica più brava che ci sia e ti prenderà al volo meglio del tuo papà".

Poi scherza sul momento del parto: "Il tuo papà magari svenirà sul più bello e la mamma lo offenderà tanto stringendogli la mano, ma tu per fortuna le parolacce non le capirai ancora".

Conclude: "Ti chiedo scusa se ti sbaciucchierò i piedini e ti vestirò con scarpe di colore diverso, la mamma è un po' stravagante, ma solo perché ama tanto te e la vita! Ora andiamo a nanna, metto il pollicino in bocca anche io così ti faccio compagnia".