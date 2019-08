Aurora Ramazzotti al top in bikini. Ma le critiche non mancano

Aurora Ramazzotti è attualmente in vacanza a Mykonos (Grecia) . Tiene aggiornati i suoi fan con continue fotografie postate sui social e proprio per questo è spesso bersaglio di critiche.

Su Instagram infatti qualche follower le ha fatto notare un pallore poco "consono" ai mesi estivi, soprattutto perché l'abbronzatura valorizzerebbe ancora di più il suo bikini. La figlia di Eros e Michelle sfoggia una forma fisica al top, frutto di tanto allenamento, ma sulla tintarella non può farci niente. "Io il sole lo prendo - spiega nelle Instagram stories rispondendo ai fan -. Credetemi che per i miei standard sono anche abbronzata. Purtroppo la mia pelle è repellente. Io prendo il solo ore e ore ma niente".

Non sarà abbronzata, ma Aurora come sempre è simpaticissima e dimostra grande autoironia. Qualità più rara della melatonina. La sensualità di Aurora infatti non è qualità da tutte e lei lo sa molto bene. Per questa ragione, per lei la pelle bianca non è poi questo gran problema.