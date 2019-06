Avicii da ricordare

Questo è l'ultimo Avicii. Quello uscito dopo un anno dalla sua morte a fine aprile 2018. E, come sempre accade, i dischi postumi come questo Tim possono essere letti come testamenti musicali oppure, come un questo caso, fotografie lapidarie dell'artista. «Mi puoi ascoltare? Sos. Aiutami a dar pace alla mia mente» canta Aloe Blacc. Avicii è stato uno dei più grandi testimonial dell'electronic dance music altrimenti detta edm, e qui sono raccolti i cromosomi della sua musica: molto spirituali seppur ricoperti di abiti digitali, di bpm, di incastri tecnologici. In Heaven c'è Chris Martin dei Coldplay, Heart upon my sleeve è con gli Imagine Dragons e tutto il disco è il modo miglior per riconoscere un deejay forse troppo sensibile per il ruolo che si era ritagliato.