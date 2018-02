Bafta, star in nero contro le molestie: Kate Middleton in verde

Abito nero e spillette di "Time's Up": è questo il look scelto dalle star per la serata dei Bafta. Ma c'è un'eccezione: Kate Middleton preferisce il verde.

Più che la festa del cinema, quella che è andata in scena al Royal Albert Hall di Londra è stata l'ennesima protesta contro le molestie sessuali sul lavoro, tema esploso con prepotenza dopo il caso Weinstein. Tutte le star che hanno sfilato sul red carpet dei Bafta, gli oscar inglesi, hanno infatti deciso di indossare un abito nero e la spilletta del movimento "Time's Up". Tutte tranne una: Kate Middleton.

La duchessa di Cambridge, in dolce attesa, ha scelto infatti un abito verde scuro, con mini cintura sulla vita, e una collana di smeraldi quadrati, distunguendosi così dalle altre personalità che hanno calpestato il tappeto rosso. A non rinunciare al nero sono state invece tutte le altre. Prima fra tutte Angelina Jolie, arrivata agli oscar con un lungo abito di velluto e uno spacco vertiginoso, capelli raccolti e grandi orecchini.