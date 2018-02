Baglioni ora fa pace con gli alpini La scaletta della seconda serata

Claudio Baglioni si gode il successo della prima serata di questa 68esima edizione del Festival e adeso guarda già alla seconda serata. Per prima cosa sceglie di chiudere la polemica con gli alpini intonando un coro in conferenza stampa. Nei giorni scorsi l'associazione nazionale alpini aveva chiesto le scuse del cantante per una sua frase e così lo stesso conduttore ha scelto la via della riconciliazione con un gesto significativo. Poi Baglioni parla di Fiorello, vero protagonista della prima serata del Festival. Tornerà anche per la chiusura di sabato? "Ci sarà probabilmente. Ma lui è imprevedibile". Poi sul fronte ospiti si cerca di portare all'Ariston Giorgio Panariello e Virginia Raffaele. Sul primo c'è qualche punto critico, per l'attrice comica invece si attende "un miracolo": "Panariello non ci sarà, Virginia Raffaele? Credo nei miracoli, speriamo che vinca la mia parte cattolica", ha affermato il direttore di Rai Uno, Angelo Teodoli. Su un tributo per Volare e Modugno, Baglioni afferma: "Un omaggio a Volare? Non lo so, anche ieri avrei preferito che il Festival finisse dieci minuti prima, anche se la scaletta è stata rispettata al secondo. Avremmo molti tributi da fare, vediamo se avremo occasione di farlo sarà bello. Io ho molto della mia vita legata a Domenico Modugno quindi mi piacerebbe tanto".



Per la seconda serata la scaletta è stata definita. Si parte con le prime quattro nuove proposte, in questo ordine di uscita: Lorenzo Baglioni, Giulia Casieri, Mirkoeilcane e Alice Caioli. Poi sarà la volta di dieci Campioni: Le Vibrazioni, Nina Zilli, Diodato e Roy Paci, Elio e le storie tese, Ornella Vanoni con Bungaro e Pacifico, Red Canzian, Ron, Ermal Meta e Fabrizio Moro, Annalisa e i Decibel.