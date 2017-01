Ballando con le stelle, ecco alcuni concorrenti della nuova edizione

Manca ormai poco a Ballando con le stelle 2017 e già si prevede che i concorrenti daranno "grandi soddisfazioni" al pubblico televisivo.

L'undicesima edizione di Ballando con le stelle si è conclusa con la vittoria di Iago García, l'attore de Il Segreto, in coppia con Samanta Togni. Ora, il pubblico freme per l'inizio della nuova edizione (sarà il 18 febbraio, ndr) e soprattutto per il nuovo vincitore. Nel cast - scrive ilMessaggero - ci sono parecchie star di fama internazionale.

Da Simone Montedoro, a Carlotta Ferlito. Da Martina Stella a Fabio Basile. Tra i tanti nomi spunta anche quello di María Bouzas, meglio conosciuta come Donna Francisca. I fan de Il Segreto hanno risposto entusiasti all'annuncio della sua partecipazione e non vedono l'ora di vederla in nuovi panni. Donna Francisca, per qualche settimana, appenderà al chiodo le lunghe gonne della soap e mostrerà le sue doti nella danza.

I concorrenti della nuova edizione di Ballando con le stelle non sono ancora tutti noti, ma già trapelano le prime indiscrezioni. E gli appassionati del programma si dicono soddisfatti delle scelte della produzione.