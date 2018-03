Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli querela Alba Parietti

L'ultima edizione di Ballando con le stelle verrà sicuramente ricordata per la querelle infinita tra Selvaggia Lucarelli e Alba Parietti.

Ma una volta spenti i riflettori del programma di Milly Carlucci come è finita fra le due primedonne? La giornalista non ha nessuna intenzione di farla passare liscia alla showgirl e, come scrive il Corriere della Sera, Selvaggia Lucarelli ha deciso di querelare in sede penale e civile Alba Parietti.

Quell'attacco della Lucarelli "a Scialba Parietti qualcuno dovrebbe raccontare la teoria del gatto spiaccicato in autostrada: anche quello lo guardiamo tutti passando con la macchina, ma non perché ci piace" e quella risposta della Parietti "tu sei una mitomane pericolosa e una buffona insopportabile, sei solo capace a sputtanare la gente", quindi, le porterà in tribunale. Selvaggia Lucarelli, infatti, ritiene inaccettabile quando accaduto durante Ballando con le stelle e, nonostante le mediazioni, porta "l'avversaria" in tribunale con una richiesta di 300mila euro.

E se Selvaggia Lucarelli non ha mai perdonato gli attacchi dell'acerrima nemica durante la trasmissione e sui social, Alba Parietti sembra (almeno fino a oggi) aver scelto una linea più morbida. In un’intervista al Corriere, infatti, la showgirl aveva ripercorso la sua esperienza a Ballando, aveva parlato dei continui scontri con Selvaggia per poi arrivare a parlare della possibilità di fare un programma insieme. "La tv - diceva - è anche commedia dell’improvvisazione. Però ho 56 anni e non sono l’ultima arrivata. Essere trattata come una sciacquetta mi ha dato fastidio. Selvaggia fa la lotta contro il bullismo, ma il suo atteggiamento in giuria è molto simile a quello di una bulla. Lei è una che gioca scorretto. Se fai il gioco sporco, lo faccio anche io. Però posso aggiungere una cosa? Se facessi un programma prenderei subito Selvaggia Lucarelli come opinionista, è bravissima a fare la provocatrice".