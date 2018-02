Ballando con le stelle, svelata la prima coppia di uomini del talent

Soltanto una settimana fa il settimanale Spy rivelava in esclusiva che Giovanni Ciacci si presenterà a Ballando con le stelle con un ballerino.

Ora, la rivista rivela che l'esperto di look di Detto fatto si esibirà con Raimondo Todaro, ballerino siciliano pluricampione di Ballando con le stelle. E così, nel numero in edicola da venerdì 23 febbraio, Spy pubblica in esclusiva le foto della coppia formata da due uomini che parteciperà alla nuova edizione di Ballando con le stelle in onda dal 10 marzo. I due sono stati pizzicati in un ristorante dopo le prove di ballo.

È la prima volta che due concorrenti dello stesso sesso partecipano come coppia danzante al talent show condotto da Milly Carlucci. Dopo 13 anni di messa in onda, quindi, questa è sicuramente una scelta forte per un programma in prima serata di Rai 1. Una scelta che sta facendo storcere il naso a molti. "Le associazioni contrarie a questa scelta - scriveva Spy la settimana scorsa - sono già sul piede di guerra e forse anche per questo la messa in onda del programma slitta di una settimana, per capire come conciliare una scelta moderna e provocatoria con le diverse sensibilità".