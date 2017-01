Il ballo anima i pomeriggi di Raiuno

E’ partito dalla Lombardia e si è concluso a Roma dopo avere attraversato dal nord al sud tutto lo stivale il talent show itinerante di Milly Carlucci: “Ballando on the Road” alla ricerca di nuovi talenti nell’ambito del ballo; un casting-show riservato a persone non famose che parteciperanno all’edizione 2017 della trasmissione di Raiuno “Ballando con le stelle” che avrà inizio a febbraio in prima serata il sabato sera su Raiuno. “Sono stati più di 10.000 i ballerini provinati durante le varie tappe italiane del tour; a ciascun candidato (di qualsiasi età) è stata data la possibilità di esibirsi scegliendo la categoria Pro (atleti agonisti con un rilevante curriculum di gare nazionali e internazionali e una consolidata esperienza di insegnamento) o la categoria Open (appassionati delle varie discipline del ballo di coppia o di gruppo con o senza curriculum agonistico)”, spiega orgogliosa Milly Carlucci. Domani pomeriggio (20 gennaio 2017), il 27 gennaio, il 30 gennaio e il 3 febbraio, la nota e famosa conduttrice porterà per la prima volta proprio sugli schermi della rete ammiraglia Rai: “Ballando on the road in tv” (una produzione Ballandi – spin off di Ballando con le Stelle). Il meglio dell’Italia che balla andrà in onda all’interno della nota trasmissione pomeridiana “La Vita in diretta” condotta da Cristina Parodi e da Marco Liorni. Saranno proprio i top- ballerini provinati in Lombardia e giudicati da una giuria di eccezione composta da Carolyn Smith, Fabio Canino e Guillermo Mariotto ad aprire le danze! I 100 fortunati ballerini arrivati alle selezioni finali di “Ballando on the Road” prenderanno parte, in seguito, alla trasmissione del sabato sera fiore all’occhiello di Raiuno in qualità di special guest oppure in qualità di concorrenti nel segmento: Ballando con te”. Ritornando alla Lombardia, domani si esibiranno i Thundering Heels (età media 44 anni), provenienti da Monticello Brianza con un Country Line Dance. A ruota seguiranno i Jolly Dance da Vergiate (età media 4 anni) che li vedrà impegnati con un baby show dance. Liliana Ferrari Bruno ha 58 anni mentre Zorba il suo cane ne ha 8 e stupiranno il pubblico con una Dog Dance (si sono aggiudicati il 27° posto – su 54 partecipanti alle finali del campionato europeo svoltosi in Australia). Milo Calza e Martina Ragone (17 e 16 anni) arrivano dalla provincia di Milano e si scateneranno con un Rock and Roll acrobatico (da 5 anni campioni italiani). Un tocco di oriente per i Bhangra Vibes (23 anni età media); cremonesi si esibiranno in un esotico ballo folck indiano: il Bhangra. Valzer, tango, polka, danza moderna, freestyle, boogie, jive, hip-hop e burlesque animeranno anche i pomeriggi di Raiuno.