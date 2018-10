Quel ballo di Al Bano e Romina che fa sognare i fan

Romina Power e Al Bano Carrisi ancora insieme. Torna l'emozione tra i fan che sognano una reunion tra i due cantanti dopo la rottura del "leone di Cellino San Marco" con Loredana Lecciso. Nelle ultime settimane i due si erano allontanati.

Al Bano più volte ha fatto sapere di non voler tornare con la Lecciso e di non aver comunque intrapreso una nuova storia con la sua ex moglie. Ma adesso alcune immagini postate su Instagram da Gabriele Parpiglia di fatto mostrano i due molto affiatati dietro le quinte del Maurizio Costanzo Show che andrà in onda mercoledì sera. Al Bano e Romina ballano con una rara complicità lanciandosi sguardi e sorrisi che di fatto hanno immediatamente rilanciato il gossip sui social su un probabile flirt tra i due. Sul pinao artistico i due cantanti hanno comunque ritrovato negli ultimi anni un'intesa che di fatto ha riportato la coppia in giro per il mondo. E ora, dopo questo balletto, i fan sperano che anche sul piano sentimentale possa nascere una nuova avventura.