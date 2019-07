L'ultima follia di Balotelli: "2mila euro a chi si butta in mare con il motorino"

Mario Balotelli continua ad essere protagonista fuori dal campo di calcio. L'ex centravanti di Inter e Milan si trovava a passeggiare a Mergellina quando è stato riconosciuto e fermato da alcuni passanti. Intorno all'attaccante si è formato un capanno di gente e SuperMario, dopo qualche minuto di chiacchiere, avrebbe deciso di fare una scommessa molto particolare con il gestore di un bar di Mergellina. Balotelli avrebbe invitato l'uomo a lanciarsi in mare in sella al suo motorino: "Se ti butti ti do 2000 euro". Il signore non ci ha pensato su due volte: si è spogliato fino a rimanere in mutande, è salito sul proprio mezzo e si è gettato in acqua tra lo stupore della gente.

Balotelli risponde alle critiche: Vespa recuperata

La scommessa tra Mario Balotelli ed il barista alla fine ha avuto un lieto fine a detta del vincitore: "Il mio motorino valeva soltanto 600 euro". Sicuramente, con i soldi conquistati, potrà comprarsi un nuovo mezzo di trasporto. Sui social sono arrivati tanti commenti critici per la bravata, soprattutto per l'inquinamento prodotto da un motorino gettato in acqua con troppa leggerezza. Balotelli ha risposto con una stories in cui mostra la Vespa ripescata e scrive: "Filosofi, ecco a voi la vespa "inquinante" ripescata".