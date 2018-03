Al bando le "mise" in nero. Le attrici in rosso, oro e viola per dimenticare Weinstein

A Hollywood si sono già dimenticati dello scandalo Weinstein. La patria del cinema vuole voltare pagina, tornare a sorridere almeno in apparenza e a far sognare. Così l'altra notte, un red carpet subito colorato con mise brillantissime delle attrici hanno voluto far dimenticare il nero dei Golden Globe, quando tutti i partecipanti si erano vestiti di scuro per ricordare le molestie contro le donne. Nicole Kidman, per esempio, si è presentata in uno splendibo abito Armani blu elettrico, Jennifer Lawrence tutta dorata e Meryl Streep in rosso. E poi tante altre tinte forti e sgargianti. Addirittura il presentatore Jimmy Kimmel ha ironizzato sul movimento #MeToo prendendo di mira la statuetta: «Il nostro amico qui è la persona più rispettata e ammirata a Hollywood, guardatelo: tiene le mani bene in vista, non dice mai parolacce e soprattutto, non ha un pene! È un maestro di virtù!». Aggiungendo in riferimento al film vincitore La Forma Dell'Acqua: «Questo è l'anno in cui gli uomini hanno commesso talmente tanti errori che le donne hanno iniziato a uscire coi pesci».

Comunque alcune attrici hanno parlato della questione delle molestie sessuali. Frances Mcdormand, miglior attrice, ha allargato il discorso anche alla disparità di retribuzione e di trattamento sul luogo di lavoro. McDormand, che ha invitato tutte le «nominate» ad alzarsi in piedi, reclamando «inclusione», perché tutte noi, ha detto, «abbiamo storie da raccontare e progetti che hanno bisogno di essere finanziati». Sulla stessa linea Geena Davis, che ha sottolineato: «Quando è uscito Thelma & Louise abbiamo pensato che avremmo visto più film con donne protagoniste. Allora non è successo ma questo è il momento!». A celebrare apertamente il movimento #MeToo sono state tre attrici fra le accusatrici di Weinstein: Ashley Judd, Salma Hayek e Annabella Sciorra, salite insieme sul palco: hanno lanciato un video sull'inclusione e il superamento delle barriere, di genere ma anche razziali. Spazio anche al movimento di protesta lanciato nel 2015 dagli attori afro-americani per la penuria di persone di colore tra i nominati: qualche cambiamento si è visto ma i vincitori continuano a essere per lo più bianchi.

LR