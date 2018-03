"Al Bano in amore è stato sfortunato, Loredana voleva lasciarlo"

Il caso Romina Power-Al Bano Carrisi fa parecchio discutere. Non si spengono di fatto le indiscrezioni sulla coppia e sulla presunta fine del rapporto tra il cantante e Loredana Lecciso. E così nel salotto di Barbara D'urso a Pomeriggio Cinque si è parlato proprio del caso che ha acceso il gossip nelle ultime settimane. Tra i protagonisti in studio anche Manuel Casella che ha parlato di alcuni retroscena della storia tra Al Bano e la Lecciso. Di fatto casella ricorda soprattutto la partecipazione del cantante di Cellino San Marco all'Isola dei Famosi finita in anticipo: "“Si è ritirato perché Loredana lo aveva lasciato ed era distrutto“.



Poi ha parlato del cantante e dei suoi tormenti nelle relazioni del passato: "Un uomo forte come Albano ha passato un intero viaggio a pensare alla sua famiglia. E’ stato così sfortunato in amore“. Infine ha rincarato la dose con un messaggio proprio per il cantante: "Non sa dividere quello che è l’amore da quello che è un rapporto e per questo gli auguro di trovare un amore sereno". Parole queste che di fatto hanno scatenato un dibattito in studio. Di fatto sul futuro della coppia Al Bano-Lecciso restano alcuni nodi da sciogliere e il ritorno di Loredana in Puglia fa pensare che forse il sereno sta per tornare...