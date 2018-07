Al Bano e Romina Power: il bacio sul palco di Genova

Un bacio improvviso che ha riacceso la passione. Un gesto quello tra Romina e Al Bano sul palco di Genova che in queste ore sta facendo letteralmente impazzire i fan sui social. Durante il concerto nel capoluogo ligure di fatto è accaduto di tutto. La performance della coppia è stata scandita da balli, abbracci e perfino da un bacio. Un gesto semplice e affettuoso che però adesso riapre le speranze dei fan che sperano in una reunion tra i due artisti non sono sul campo della musica. Al Bano ormai da qualche mese ha ufficilizzato la rottura con Loredana Lecciso. L'addio tra i due è arrivato dopo alcune dichiarazioni della stessa Romina Power che hanno messo in crisi il rapporto tra l'ex marito e la sua compagna. Poi alcune interviste di Al Bano hanno fatto il resto. Il cantante ha più volte parlato della rottura con Loredana sancendo così la fine del loro rapporto. Ma la Power dopo l'addio di Al Bano alla Lecciso ha preferito la strada del silenzio lasciando di fatto il campo del gossip e preferendo un profilo più distaccato. Ma adesso questo video pubblicato da Oggi che mostra un presunto bacio tra la stessa Romina e Al Bano ha acceso ancora una volta il gossip. Torneranno finalmente insieme? sui social. Durante il concerto nel capoluogo ligure di fatto è accaduto di tutto. La performance della coppia è stata scandita da balli, abbracci e perfino da un bacio. Un gesto semplice e affettuoso che però adesso riapre le speranze dei fan che sperano in una reunion tra i due artisti non sono sul campo della musica.

Al Bano ormai da qualche mese ha ufficilizzato la rottura con Loredana Lecciso. L'addio tra i due è arrivato dopo alcune dichiarazioni della stessa Romina Power che hanno messo in crisi il rapporto tra l'ex marito e la sua compagna. Poi alcune interviste di Al Bano hanno fatto il resto. Il cantante ha più volte parlato della rottura con Loredana sancendo così la fine del loro rapporto. Ma la Power dopo l'addio di Al Bano alla Lecciso ha preferito la strada del silenzio lasciando di fatto il campo del gossip e preferendo un profilo più distaccato. Ma adesso questo video pubblicato da Oggi che mostra un presunto bacio tra la stessa Romina e Al Bano ha acceso ancora una volta il gossip. Torneranno finalmente insieme?