Al Bano: "Nessun amore tra me e Romina"

Dopo le parole di Romina Power che ha parlato di un amore ancora condiviso tra lei e Al Bano di fatto arriva la risposta del cantante di Cellino San Marco. E tra i due torna il gelo. "Non ci amiamo più. Io, che la conosco, so che di Romina bisogna saper cogliere l’ironia", ha affermato il cantante in un'intervista al Corriere. Poi sottolinea come la sua relazione con Loredana Lecciso sia molto solida. "Io e Loredana Lecciso abbiamo due figli da crescereeun insegnamento da dare, che èla responsabilità di amarci e tenereunita la famiglia". Insomma Al Bano non vuole guardare al passato. Ma proprio nel passato c'è un macigno: il dolore per Ylenia. "Quello che abbiamo passato è stato insopportabile... Perdi un figlio, un matrimonio esplode... Mi hanno salvato la musicaela fede", ricorda il cantante. A questo punto Al Bano parla della reazione della Lecciso alle parole di Romina: "Loredana on l’ho sentita, ma non credo le trovi piacevoli". Insomma qualche parola di troppo da parte di Romina e torna la tensione nel duo. Al Bano manda un solo messaggio alla sua ex compagna. Un messaggio chiaro: "Ho 74 anni: alla vita chiedo di vivere nella pace, non nella zizzania".