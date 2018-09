Al Bano conferma: "Non canto più"

"Non canto più", questo l'annuncio di uno dei più grandi cantatutori italiani, Al Bano. La conferma arriva proprio dallo stesso cantante pugliese che ha così espresso la sua volontà di lasciare la musica in un servizio andato in onda nel programma televisivo Mattino Cinque, condotto da Federica Panicucci. "È vero, dal primo gennaio mi fermerò" ha dichiarato Al Bano e il suo ultimo grande concerto sarà quindi quello del 31 dicembre.

A incidere sulla sua decisione sono state le sue condizioni di salute, dopo l'infarto e l'ischemia che lo hanno colpito nel 2017 il cantautore ha dichiarato il bisogno di un po' di relax: "Dopo queste due mazzate dovevo riposarmi". Sembrerebbe un irremovibile addio, ma comunque non ha escluso la possibilità che possa solo trattarsi di un "arrivederci": “Magari non sarà un addio definitivo”.

Secondo alcune indescrizioni, riportate da Tgcom24 -non solo quello di Al Bano non sarà un addio, ma pare che ci sia già un lavoro musicale in corso: un nuovo album di inediti nel quale comparirà una vecchia "amica", l'ex moglie Romina Power.