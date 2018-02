Al Bano: "Sono scappato in Australia da solo con i miei figli"

Dopo l'annuncio della separazione - momentanea - e qualche dichiarazione qua e là, tutti si chiederanno che fine hanno fatto Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso.

Ora, a rompere il silenzio con il settimanale Spy è proprio il cantante di Cellino San Marco: "Sono in Australia. Grazie al mio tour di concerti sono finalmente scappato dalle polemiche. Sono qui a Perth con i miei figli (Yari, avuto da Romina Power, e poi Jasmine e Bido, i più piccoli, avuti da Loredana Lecciso, ndr). Romina? No, adesso no. A volte è previsto che ci sia con me sul palco, ma altre no. Ci sono solo io...".

Non una parola in più e non una parola in meno su Romina Power e Loredana Lecciso. Al Bano Carrisi sorvola sul tema e preferisce concentrarsi sul addio ai concerti a gennaio 2019. "Si, confermo - dice -. Ho sempre viaggiato tantissimo. Adoro andare in giro per il mondo ma, a un certo punto della vita, bisogna ascoltare il proprio corpo. Devo dare retta a chi mi suggerisce di non esagerare. Non lo dico con gioia, ma con un sottile senso di dolore. Gli interessi sono tanti, tanti gli stress, le distanze, il jet lag. Mi dedicherò alle altre mie passioni, la famiglia innanzitutto. Adoro stare con i miei figli".

E ancora: "Gli anni '90 sono stati i peggiori della mia vita. Solo la musica e la fede mi hanno salvato. In quel periodo, però, ho anche litigato con Dio. La perdita di mia figlia (Ylenia, ndr) e la fine del matrimonio con Romina mi hanno fatto arrabbiare con Lui. Sono tornato a vivere grazie alla musica: cantare in quel periodo era per me come andare dallo psicoanalista".