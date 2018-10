Barbara D’Urso, a caccia di concorrenti per il Gf Nip

È proprio instancabile la regina del salotto pomeridiano di Canale 5. Secondo quanto rilasciato dal settimanale “Oggi”, Barbara D’Urso è già a lavoro per formare il cast della prossima edizione del GF Nip. Anche se è ancora troppo presto per rivelare o confermare una lista di nomi che arricchiranno il cast del reality, la D’Urso avrebbe già in mente il nome del primo concorrente.

Si tratterebbe di una donna. La conduttrice sarebbe intenzionata a coinvolgere Anna Fusco, la sorella di Lisa Fusco, la “subrettina” eliminata recentemente dal GF VIP, già presenza fissa nel salotto di Pomeriggio Cinque. Se la notizia che è stata divulgata dal settimanale fosse confermata dai vertici di Mediaset, anche la prossima edizione del reality condotto da Barba D’Urso, andrebbe a riproporre lo stesso format dello scorso anno. Non solo persone estranee dal mondo dello spettacolo ma anche volti più o meno noti che sono conosciuti al grande pubblico, come la sorella di Lisa Fusco.

Quest’ultima interviene spesso nella trasmissione della D’Urso, soprattutto nell’ultima settimana, commentando live tutto quello che accade nella casa del GF Vip. Ultimamente è stata aspramente criticata per le accuse che ha rivolto a Giulia De Lellis. Anna Fusco infatti ha accusato l’influencer e suo fan club, di essere stata la causa dell’esclusione di sua sorella dalla Casa. Accuse che non sono state però, fino ad ora, mai confermate. La D’Urso come al solito ha l’occhio lungo, crede che Anna Fusco potrebbe essere un ottimo personaggio per popolare il cast della prossima edizione del reality. Non resta che attendere ulteriore conferma sulla questione.