Barbara d'Urso risponde ai fan: "Sesso? Magari!"

Mancano pochi giorni al ritorno di Barbara d'Urso in tv con tutti i suoi programmi. In questi ultimi giorni di vacanza prima di tornare nel suo amato “bunker di Cologno Monzese”, ovvero gli studi di Mediaset dove da vera stakanovista trascorre gran parte del suo tempo, la conduttrice ha deciso di dedicare un po' di tempo per rispondere alle domande dei suoi fan. L'aveva annunciato ieri notte e stamattina ha utilizzato la divertente opzione di Instagram per farsi intervistare dai suoi seguaci.

Sono state tante le risposte date dalla d'Urso, che con sincerità si è prestata a rispondere a numerose curiosità, anche molto private. Al contrario di molti personaggi, che utilizzano questo strumento solo per rispondere ai fan, Barbara d'Urso ha deciso di pubblicare anche la domanda di chi non la stima. “ Ma quando avremo il piacere di non rivederti più?" scrive un utente e Carmelita, che con l'eleganza nella dialettica che la contraddistingue anche in tv, ha risposto: “ Spero il più tardi possibile. Intanto posso consigliarti (mentre sono in televisione) di cambiare canale... O fare una passeggiata... O l'amore con chi ami. #peaceandlove. ” Sempre a proposito delle critiche, c'è chi le ha chiesto in che modo gestisce “emotivamente” gli insulti. Una domanda legittima vista la mole di offese che si leggono sotto i suoi post: “ Me li faccio scivolare addosso e mando pensieri positivi. Chi insulta non è sereno, quindi gli auguro serenità. ” Ha, quindi, risposto anche a chi le chiede se si sia rifatta, smentendo per l'ennesima volta assicurando di essere naturale al 100%.