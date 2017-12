La Barra ricoverata col figlio: "Abbiamo preso l'epatite A"

Una situazione delicata e difficile per la giornalista Francesca Barra. Infatti, la compagna di Claudio Santamaria si trova in ospedale e il motivo lo ha scritto lei stessa in n post su Instagram.

"Ignoravo che ci fosse una epidemia di Epatite A. E così... non ci siamo vaccinati. Io e il mio bimbo siamo ricoverati in ospedale. Ringrazio tutti per il vostro affetto. Sono ricoverata in ospedale per Epatite A. Dunque un virus contratto attraverso cibo contaminato (insalata in busta lavata da mani sporche ? Chissà...esistono diversi modi...ho sempre pensato di essere super accorta lavando tanto insalata, verdure)", ha spiegato la Barra.

Che poi ha aggiunto: "Molto probabilmente trascorrerò le feste qui, ma non importa. Quello che mi devasta è che sia ricoverato anche mio figlio. Quindi l'abbiamo presa entrambi a Milano (dove c'è stata una vera e propria epidemia ripeto!). Vi racconto la mia esperienza perché io e i bambini non eravamo vaccinati per l'Epatite. E questo è stato- per me- un errore. Non voglio convincere nessuno a vaccinarsi, non impongo il mio pensiero, ma vi consiglio di informarvi, visto che i casi sono in aumento, presso il vostro medico di fiducia. Di non sottovalutare i sintomi e di farvi visitare da medici di cui vi fidate. Purtroppo i vaccini scarseggiano in tutta Europa per questo tipo di Epatite. Ma allora se è in corso un aumento di casi, non sarebbe il caso che il Ministero della salute diramasse norme, comportamenti per la prevenzione, anche nelle scuole, a noi genitori?".