La battaglia di Alessandro Manzoni per ricevere i promessi incassi

Per gentile concessione dell'editore, pubblichiamo qui due brevi lettere inedite contenute nel volume Alessandro Manzoni, Lettere inedite o disperse (Mimesis, pagg. 146, euro 16; a cura di Luca Danzi). Il libro raccoglie 72 lettere rimaste fuori dalla celebre edizione delle Lettere curata da Cesare Arieti (1970 e 1986; in tutto circa 1800) e dai due «complementi» di Dante Isella (circa 80). Scritte entro un arco temporale di 60 anni, le «nuove» lettere raccolte da Luca Danzi sono o inedite del tutto oppure «disperse», cioè fino a oggi pubblicate in maniera sparsa in volumi o riviste. Sono testi che aggiungono interessanti informazioni sul lavoro del Manzoni, sulle sue preoccupazioni professionali e famigliari e su alcuni corrispondenti che non si conoscevano. Nella prima delle due lettere qui pubblicate, il Manzoni si rivolge alla carissima amica Bianca Milesi Mojon (l'unica a cui dedica il termine «Veneratissima») e a Luigi Litta Modignani, impegnato a difendere i diritti del romanzo manzoniano dalle speculazioni dei librai romani.