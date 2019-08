Battiato ritorna (ma con un disco live di 2 anni fa)

Franco Battiato torna sul mercato. Ma "solo" con un disco registrato dal vivo due anni fa. Mentre lui è ormai invisibile in pubblico da tanto tempo e si rincorrono voci più o meno inquietanti sulle sue condizioni di salute, questo cd (e doppio Lp) è già in preorder, uscirà il 18 ottobre e ha almeno un titolo che si spera sia profetico: "Torneremo ancora".

È stato registrato durante i concerti in Italia con la Royal Philharmonic Concert Orchestra, una delle orchestre più importanti e prestigiose del mondo che, soltanto negli ultimi decenni, ha collaborato con Burt Bacharach, Tina Turner, Henry Mancini, Liza Minnelli, Sting, Stevie Wonder, José Carreras e Luciano Pavarotti.

Nel corso delle date con Battiato, i maestri inglese sono stati diretti da Carlo Guaitoli che ha guidato l’esecuzione in chiave sinfonica di un repertorio che ha una marcia in più: Torneremo ancora, Come un cammello in una grondaia, Le sacre sinfonie del tempo, Lode all'inviolato, L'animale, Tiepido aprile, Povera patria, Te lo leggo negli occhi, Perduto amor, Prospettiva Nevsky, La cura, I treni di Tozeur, E ti vengo a cercare, Le nostre anime, L'era del cinghiale bianco. Sì, avete notato bene: c’è un brano inedito, quello che appunto dà il titolo al disco, “Torneremo ancora”. Dopo una carriera ultradecennale e aver composto brani destinati a passare alla storia della nostra musica leggera, Franco Battiato da tempo vive nella propria casa siciliana senza fare uscite pubbliche. Non si conoscono esattamente le sue condizioni di salute né il motivo che lo ha portato al ritiro (si spera temporaneo), ma ha fatto sapere di essere in netto miglioramento.