La battuta di Giulia Salemi su Francesco Sole e Giulia Cavaglià: "L’accoppiata spacca"

La coppia composta da Francesco Sole e Giulia Cavaglià sta appassionando il mondo del web e, ora che i due sono ufficialmente usciti allo scoperto, anche l’amica Giulia Salemi ha voluto fare loro i complimenti. Ma non è stata l’unica.

“ Ogni giorno un Francesco Sole si sveglia e porta un mazzo di tulipani a Giulia Cavaglià – scriveva qualche giorno fa il giovane sui social, allegando uno scatto che lo ritrae mentre bacia la nuova fidanzata - . Ogni giorno una Giulietta sa che dovrà correre più veloce di Francesco Sole per riuscire a scappare. Ora la situazione è questa: da qualche giorno Giulietta non scappa più, e significa solo una cosa ”. Il post è stato immediatamente subissato di complimenti e auguri per la nuova coppia e tra i post più chiacchierati è spuntato quello di Giulia Salemi, che ha voluto rivolgere un ironico pensiero agli amici facendo riferimento alla sua storia passata con Monte.