Bebe Vio prende la patente: "Dedicata a chi mi prendeva in giro"

"Finalmente sei mia!" . Bebe Vio festeggia un nuovo traguardo: la patente di guida. "Sono super felice di poter sfrecciare per le strade" , esulta su Facebook la campionessa paralimpica e mondiale in carica di fioretto individuale. Quindi il commento ironico: "Tranquilli comunque, vi terrò aggiornati sulle città dove andrò... così potrete scappare in tempo" .

Oggi Bebe Vio ha festeggiato il conseguimento della patente di guida. Un traguardo che la giovane atleta ha voluto condividere con tutti i suoi follower sui Facebook. Nel farlo non ha certo rinunciato alla consueta ironia. E ha invitato tutti gli abitanti di Mogliano Veneto, dove abita, a non speventarsi. Promette di tenere tutti aggiornati su eventuali spostamenti: "Così potrete scappare in tempo!" .