Belen e Stefano De Martino: matrimonio bis a Ibiza?

Belén Rodríguez e Stefano De Martino sono tornati insieme, questo è ormai noto. Lo dimostrano le tante foto, dediche, didascalie e video, sui loro social. La notizia che adesso tutti i fan aspettano è quella del loro matrimonio bis, di cui si parla già da un po’. Sembra che sarà Ibiza, una delle isole delle Baleari, il luogo prescelto per il rinnovato sì. I due innamorati si trovano lì in questi giorni per una fuga romantica, ma, secondo fonti vicine alla coppia, starebbero anche organizzando le nozze. La showgirl e il ballerino, dopo aver lasciato il figlio con i nonni a Milano, hanno deciso di ritagliarsi un po' di tempo solo per loro in una lussuosa villa della "isla": come dimostrano le foto e i video che stanno pubblicando su Instagram in questi giorni, l'argentina e il napoletano si stanno godendo il sole della Spagna lontano da occhi indiscreti.A differenza di quello che è accaduto in Marocco, la "fuga" che hanno fatto marito e moglie non prevede nessun altro: come due fidanzatini alla loro prima vacanza, infatti, i due si stanno immortalando a vicenda a cena, mentre parlando in spagnolo oppure mentre sono intenti a guardare dei panorama mozzafiato come quello di Es Vedrà. Gli scatti che Belen e Stefano stanno caricando sui loro account personali, stanno ottenendo tantissimi "mi piace" anche se in nessuno di questi compaiono uno vicino all'altro; la soubrette, inoltre, non perde occasione per mostrare le sue forme perfette in divertenti video che si fa davanti allo specchio.