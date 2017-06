Belen cambia idea su Virginia Raffaele: "Punta a far vedere la coscia"

La comica Virginia Raffaele ha fatto di Belen Rodriguez una delle sue imitazioni più amate dal pubblico. Ma ora la showgirl non sembra più apprezzare l'interpretazione e soprattutto le parole portate in scena.

In un'intervista rilasciata a Libero, la Rodriguez dice senza troppi giri di parole ciò che ad oggi pensa della Raffaele, a cui la Rai ha affidato il programma Facciamo che io ero. " Non mi sta più simpatica quell'imitazione. Lei ha un talento smisurato, ma se un personaggio ti ha portato al successo lo devi anche rispettare. [...] All'inizio era leggera, adesso è troppo. Si è persa nell'emulazione, ora si diverte più a fare vedere la sua coscia per dimostrare che anche lei ha una fisicità notevole ".