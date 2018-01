Belen e le critiche per la gonna corta al battesimo

Belen Rodriguez di fatto fa sempre discutere. E c'è riuscita anche questa volta partecipando alla cerimonia del battesimo del figlio di una sua cara amica. Nella foto postata su Instgram la showgirl argentina indonna una minigonna in chiesa che ha immediatamente attirato le critiche sui social. Va detto che il suo look era molto sobrio ed elegante, ma quella gonna corta ha scatenato le ire di chi la segue su Instagram con critiche feroci: "Oggi i valori sono finiti nel cestino..... Cosa ci azzecca una che si è separata, con un rito vecchio di secoli che pretenderebbe dei modelli che lo supportino invece di modelli che addirittura lo umiliano questo rito così prezioso per i cristiani... Va beh contenti loro!".



E ancora: "per entrare in chiesa fanno mettere scialli sulle spalle e non si può entrare con i pantaloni corti. Non è una sfilata di moda o una trasmissione televisiva", ha scritto qualche altro follower. C'è chi fa dell'ironia: "Una gonna un po più lunga per la ceremonia???". Belen come sempre non ha risposto ma altri follower l'hanno difesa invitando gli altri ad evitare polemiche davanti a una cerimonia come quella del battesimo.