Belen e Iannone ai ferri corti: al bar non stanno neanche vicini

Belen Rodriguez e Andrea Iannone sono davvero ai ferri corti, le ultime foto "rubate" del settimanale Oggi parlano anche fin troppo chiaro.

I paparazzi della rivista, infatti, hanno pizzicato il pilota di MotoGp in un bar milanese, il Radetzky, con alcuni amici. Dopo poco arriva Belen Rodriguez con il figlio Santiago. L'argentina saluta tutti i presenti al tavolo, ma lo scambio di sguardi con Iannone è davvero gelido.

Le foto pubblicate in esclusiva da Oggi mostrano come Belen, durante la serata milanese, abbia preferito sedersi lontana da Andrea e solo in un secondo momento i due si sono avvicinati per parlare. Tra i due c'è parecchia tensione e solo Santiago riesce strappare qualche sorriso e bacio alla ex (?) coppia. Iannone, infatti, più volte si alza dal tavolino per far giocare il piccolo e per dargli qualche abbraccio, ma con mamma Belen niente da fare. Ha poche chances.

E se la tensione fra i due si taglia con un coltello, c'è un altro particolare curioso in queste foto pubblicate dal settimanale Oggi. Al tavolo con Belen e Iannone, infatti, ci sono sì gli amici del pilota, ma fra questi ci sono anche Adelaide, sorella di Stefano, e Gilda Ambrosio, la presunta fidanzata del ballerino. Una famiglia allargata? Probabile...

Come scrive la rivista, dopo la serata, la Rodriguez e Iannone sono tornati a casa della showgirl. Avranno chiarito o i musi sono rimasti lunghi?

