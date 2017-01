Belen risponde alle critiche dopo il video giudicato "scandaloso"

Le ultime critiche non sono andate proprio giù a Belen Rodriguez che ha deciso di risponde a tono pubblicando tramite il suo profilo Instagram una foto con il figlio Santiago.

La bella showgirl argentina, soltanto la settimana scorsa, era stata accusata di aver compiuto nei riguardi del figlio un gesto giudicato dai fan "scandaloso". Belen, infatti, in un video divertente con Santiago gioca a mettersi la torta in faccia con il figlio. Ad un certo punto, la Rodriguez prende tra la mani il viso del piccolo Santi e gli toglie con la lingua la panna della torta.

L'azione, che di per sé non è nulla di fuori dal normale, ha parecchio indignato le mamme che hanno rivolto nei confronti di Belen parole piuttosto pesanti. Ora, la showgirl argentina, in vacaza a Parigi con Santiago e il fidanzato Andrea Iannone ha pubblicato sul suo profilo Instagram una sua foto particolare insieme al figlio.

Nell'immagine la Rodriguez e Santiago mostrano la lingua e come didascalia si legge: " Una linguaggia per tutti. Notte ". Lo scatto non è passato inosservato e secondo molti utenti Belen ha voluto rispondere, in modo originale, al mare di critiche che l'ha travolta e la sta travolgendo. (Guarda le foto)