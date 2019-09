Nuda e coperta solo da un lenzuolo, la foto di Belen strega i social

Belen Rodriguez è considerata quasi all'unanimità una delle più belle donne dello spettacolo italiano. La showgirl argentina nelle prossime settimane tornerà al timone di Tu si que vales su Canale5 ma non parteciperà a Stasera tutto è possibile con suo marito, come inizialmente ipotizzato. " Non è ubiqua ", aveva commentato in proposito Stefano De Martino.

Sui social, Belen mostra spesso il suo lato più sensuale e seducente, con scatti da far girare la testa ai suoi tantissimi seguaci. Dopo le storie condivise nelle scorse ore, in cui la sua mano si insinuava maliziosamente nello slip, l'argentina ha voluto regalare ai suoi seguaci un altro scatto decisamente hot. Stavolta la foto è stata condivisa nel profilo e non nelle storie, così che non si cancelli trascorse le 24 ore e rimanga a futura memoria della sua bellezza. È una foto artistica in bianco e nero, in cui Belen Rodriguez è completamente nuda. Solo un lenzuolo accuratamente posizionato copre il suo corpo nei punti sensibili, lasciando libero sfogo alla fantasia dei suoi seguaci. È una foto elegante e per niente volgare, che esprime la grande carica erotica di cui è capace la showgirl argentina e di cui sicuramente va matto suo marito Stefano De Martino. I due sono tornati insieme da pochi mesi dopo lunghi anni di lontananza e sembra che tra loro il feeling sia più forte di prima. Le emozioni ritrovate con il ballerino e conduttore pare abbiano reso Belen ancora più bella, almeno stando a quanto scrivono i suoi ammiratori nei commenti. La foto è di Vincent Peters, uno dei più grandi e importanti fotografi di moda in attività, famoso per i suoi scatti patinati in bianco e nero delle donne più belle del pianeta.