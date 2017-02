Belen Rodriguez, un casco per Santiago

Più forte degli hater digitali. Belen Rodriguez risponde indirettamente a chi nei giorni scorsi l'ha aspramente criticata su social network, e lo fa pubblicando una nuova immagine del figlio Santiago De Martino. Il bambino è ritratto in uno scatto in bianco e nero, mentre un uomo gli prende le misure della testa. La soubrette scrive a corredo della fotografia: " Prendendo le misure per il casco ".

Tutto è partito nei giorni scorsi. Belen aveva pubblicato su Facebook, e sugli altri canali social, un'immagine in cui era in moto con suo figlio. Entrambi non avevano il casco, scatenando così involontariamente i detrattori, pronti a facili accuse. Molti fan erano pero intervenuti a suo favore, spiegando come madre e figlio si trovassero in un circuito chiuso e protetto, procedendo probabilmente a velocità molto ridotta. Come tutti i personaggi famosi anche Belen ha fan e detrattori, un fenomeno molto più evidente per le celebrità da quando esistono i social network.

Negli ultimi tempi, Belen ha pubblicato alcune foto che la ritraggono in Malaysia, tra i motori rombanti, che sono una sua grande passione. La sua storia d'amore con Andrea Iannone va a gonfie vele e la soubrette l'ha seguito nel suo soggiorno lavorativo. Proprio in questi giorni, sui canali social di Belen è apparso un video in cui i due si scambiano coccole e un tenero bacio.