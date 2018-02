Belen Rodriguez e Andrea Iannone si baciano in video. Il web: "Un po' di pudore"

Come spesso accade, anche ieri sera tutta la famiglia Rodriguez si è riunita nella casa milanese di Belen e tra balli, canti e buon cibo hanno passato la serata in compagnia.

Belen, Cecilia, Jeremias, Andrea Iannone e gli altri invitati alla cena si sono divertiti a pubblicare sui social una serie di foto e video della serata. Tra una Cecilia concentrata sulla carne alla griglia e su alcuni amici e una Belen felice di condividere con i suoi fan qualche momento della serata, a far discutere sono state le storie di Instagram pubblicate da Jeremias.

Il fratello di Belen Rodriguez, infatti, dopo aver pubblicato alcune foto del nipotino Santiago, ha diffuso un video della sorella maggiore e di Iannone. Nel filmato i due sono intenti a baciarsi in modo piuttosto passionale, noncuranti della presenza di ospiti in casa. Senza neanche a dirlo, la storia di Instagram di Jeremias è stata condivisa e commentata centinaia di volte. Gli utenti non hanno proprio digerito quel momento intimo fra i due. "C'è differenza tra un bacio tenero a stampo davanti hai figli e mettersi a slinguazzare come fossero solo loro due - scrive un utente -. Altroché bigottismo...Si chiama pudore!!". E ancora: "Ma solo a me vedere mia sorella che si limona con uno non piace? Va beh che in casa mia si evita di baciarsi in questo modo davanti ai parenti".

Ma si sa, alle critiche Belen Rodriguez ci è abituata. E probabilmente neanche questa volta risponderà alle provocazioni. (Guarda il video)