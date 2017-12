Belen Rodriguez e Stefano De Martino, scambio di battute social

Un momento tenero in famiglia per Belen Rodriguez. La soubrette ha condiviso su Instagram due filmati in cui scrive la letterina a Babbo Natale con il suo piccolo Santiago, che ora ha 4 anni.

Ma i bambini, si sa, sono fantasiosi. Ed ecco spuntare nella lista una serie di richieste che definire insolite sarebbe un eufemismo: un finto cucciolo di tigre, un geco verde, qualche gomitolo per il nuovo gattino - il grigio Stich, che da qualche settimana fa ormai parte della famiglia - e infine " una bicicletta con una scopa incorporata che mentre pedali dietro la mia schiena fa i grattini ", così come riporta Sussidiario.

L'ultimo dono sembra che, in effetti, non esista. Tra i commenti qualcuno consiglia di rivolgersi a Ignazio Moser, fidanzato di Cecilia Rodriguez, e quindi new entry nella famiglia argentina più amata dagli italiani. Ma ci pensa Stefano De Martino, ex marito di Belen e papà di Santiago, a riportare il sorriso per tutti, suggerendo " Il prossimo anno la lettera la scriviamo a MacGyver ". I fan hanno gradito moltissimo lo scambio di battute, anche perché c'è chi spera che la coppia torni insieme.

Belen però ha voltato pagina. Da tempo ormai ha una relazione consolidata con il motociclista Andrea Iannone e, nel corso degli ultimi mesi, sono state più volte smentite le ipotesi di un ritorno di fiamma tra la showgirl e il ballerino. Per loro si avvicina un periodo lontano dall'Italia: agennaio De Martino partirà infatti alla volta dell'Honduras, dato che è il nuovo inviato dell'Isola dei Famosi.