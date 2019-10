Belen Rodriguez e Stefano stanno organizzando le nozze in segreto?

Belen Rodriguez e Stefano De Martino stanno in questi giorni festeggiando i 30 anni del conduttore e ballerino. La coppia ritrovata ha riunito le famiglie che, tra gite in barca a bordo del Santiago e sontuose cene, sta celebrando al meglio l'importante traguardo del ragazzo. Ovviamente, tutto questo viene accuratamente documentato sui social dei presenti, soprattutto di Belen e di suo marito, che non perdono occasione per scattare foto e girare video per i follower.

In queste ore nel profilo di Belen sono comparse alcune foto piuttosto curiose, che potrebbero far intendere che i due abbiano progetti matrimoniali bis a stretto giro. Tra le numerose storie della showgirl, infatti, spiccano alcune foto di una chiesa campestre di piccolissime dimensioni. Più che di una chiesa, infatti, sembrerebbe si tratti di una cappella. Non è chiaro dove stiano festeggiando i due, anche se da alcuni indizi sembrerebbero essere in Campania, nella zona della Costiera Amalfitana, e sulle isole del Golfo di Napoli.

Belen Rodriguez ha ripreso l'edificio di culto prima dall'esterno, mostrando il candore delle sue mura e l'armonia delle campane in funzione. È poi entrata e si è fatta immortalare al centro della breve e unica navata centrale, ai cui lati sono disposte alcune sedie. Le sedute sono rivestite di bianco, come se fosse in programma a breve una celebrazione. La location è elegantissima e tutto lascerebbe intendere che Stefano De Martino e Belen stiano cercando un luogo in cui rinnovare il loro voto d'amore.

Inoltre, sempre nelle storie della showgirl argentina, si può notare un altro video particolare. “Qui gatta ci cova”, scrive Belen. Potrebbe essere un commento ironico, dal momento che la ragazza ha utilizzato un filtro virtuale di Instagram che aggiunge orecchie da gatto ai soggetti inquadrati, eppure, a guardare tutto lo slide, mettendo insieme i vari pezzi sembra che tutto porti a una sola conclusione. Stefano e Belen stanno forse organizzando un matrimonio segreto?