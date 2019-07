Belen Rodriguez fa impazzire con il suo lato B

Belen Rodriguez, l’amore ti fa davvero bene! Per la showgirl, di origine argentina, la vita procede davvero nel migliore dei modi. Dopo essere stata al centro del gossip in questo autunno, in primavera ha annunciato il ritorno con il suo ex marito, Stefano De Martino. Ovviamente, i fan della coppia sono impazziti di gioia ma, soprattutto i diretti interessati, sono felici di aver riunito la loro famiglia.

In particolare per il frutto del loro amore, il piccolo Santiago. Belen Rodriguez si sta dunque godendo questa “prima” estate, dopo il ritorno con Stefano, da mamma e moglie. Ma senza perdere la sua sensualità e l’abitudine di condividere scatti sexy sul suo profilo Instagram.

Belen : lato B esplosivo

Belen Rodriguez ha deciso di rendere partecipi i suoi followers delle sue giornate di relax con la famiglia. Ha condiviso uno scatto davvero bollente su Instagram, con un succinto bikini e un regalo speciale per i fan. La bella argentina infatti è tornata a mostrare senza freni il suo pazzesco lato B.

Nello scatto in questione, Belen è sdraiata in barca. Abbronzatura dorata, gambe da gazzella e capelli bagnati dalla salsedine. Ma sopratutto… lato B in mostra! E che dire, i fan sono stati d’accordo all’unanimità: "Con questa foto hai asfaltato tutta la concorrenza!". Per il web il fondoschiena di Belen non ha rivali! In effetti…