Belen Rodriguez incinta di Andrea Iannone?

Belen Rodriguez è pronta alla seconda gravidanza? L'indiscrezione è trapelata all'indomani di una vacanza della soubrette alle Maldive. Belen si è infatti rilassata al mare in compagnia del piccolo Santiago - il figlio avuto dalla precedente relazione con il ballerino Stefano De Martino - e del nuovo compagno Andrea Iannone. L'atleta e la showgirl sembrano molto affiatati: stanno insieme da due anni e spesso spuntano sulle cronache rosa indiscrezioni su presunti "salti di qualità" nella loro storia d'amore.

Stavolta, però, l'ipotesi di una gravidanza non appare completamente infondata. Durante la permanenza alle Maldive, la soubrette ha pubblicato uno scatto romantico su Instagram, che ritrae lei e Iannone in acqua mentre si abbracciano teneramente. Nella didascalia solo due parole: " Proteggimi sempre ". Naturalmente, questo indizio non è sufficiente per confermare una dolce attesa, sebbene i fan ci stiano sperando. Un secondo elemento, però, sembrerebbe muoversi in questa direzione.

La showgirl avrebbe infatti rinunciato alla conduzione del Grande Fratello. Belen è stata data per molti mesi come presentatrice certa dell'edizione tradizionale del reality, show che invece sarà condotto prossimamente da Barbara Palombelli, come riporta Novella 2000. Alcuni hanno ravvisato in questa defezione una motivazione di primaria importanza, come una gravidanza appunto.

Tanto più che le parole rilasciate da Iannone in una recente intervista sembrano supportare l'ipotesi. " Ci siamo conquistati con il tempo - ha detto riferendosi a Belen - e oggi so che è la donna della mia vita ". Al momento non ci sono però conferme o smentite da parte della coppia.