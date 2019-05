Belen Rodriguez: scatto social che fa impazzire i fan

Belen Rodriguez, la bella showgirl argentina lascia ancora una volta senza fiato i suoi fan sul web che impazziscono letteralmente per uno degli ultimi scatti provocanti in costume. Più naturale che mai l’ex modella è stata paparazzata in spiaggia durante una delle sue ultime vacanze con indosso un costumino parecchio succinto che non lascia spazio all’immaginazione evidenziando le forme del suo lato A. Una Belen tornata in piena forma anche grazie alla sua reunion con il suo uomo storico: Stefano de Martino. Da quello che pubblicano attraverso i loro profili Instagram, i due sembrano aver ritrovato davvero la serenità e la passione. Sono sempre sorridenti e, reduci da un viaggio in Marocco, non hanno potuto fare a meno che condividere i loro momenti spensierati in famiglia. Da tempo si vociferava del loro ritorno di fiamma, cosa da loro mai smentita, anzi, confermata in parte da Belen in un’intervista a Verissimo. La showgirl aveva però annunciato che le cose tra loro procedevano davvero a rilento. Il motivo? Questa volta non voleva creare illusioni per suo figlio, volevano essere cauti ed accertarsi davvero che fosse il caso di ricominciare. Le cose sono andate davvero bene tra loro e, adesso, non possiamo che essere felici per la loro ritrovata serenità.