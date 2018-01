Belen sotto attacco sui social: "Culo rifatto? Allora lo è anche il pollice"

La showgirl argentina, dopo che Striscia la Notizia ha scherzato sui suoi "ritocchini", continua a far parlare di sé. Per dimostrare la sua naturalezza, Belen Rodriguez ha infatti postato una foto del suo fondoschiena quando aveva 15 anni. "Diciamo che la fortuna a me non è mai mancata", ha scritto nella didascalia.

Belen voleva così dimostrare di non essersi rifatta. Insomma, madre natura l'avrebbe semplicemnte premiata. Ma gli utenti non sono rimasti colpiti solo dal lato B della bella Rodriguez. Molte persone hanno infatti commentato la lunghezza del suo pollice. A quel punto l'argentina ha scherzato: "Un bel pollice lungo. Me lo sono rifatto a sette anni, ma guarda è ancora così lungo nelle mie storie", ha affermato Belen su Instagram, commentando lo scatto. Il dito appare infatti in una delle storie del social.